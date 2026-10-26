En el marco del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, la sede local de Cresta será escenario de una jornada artística y comunitaria orientada a la reflexión sobre la historia reciente, los derechos humanos y el rol de la cultura en tiempos de dictadura. La propuesta surge de un esfuerzo conjunto entre el municipio y la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Erika Vidal, coordinadora de la extensión áulica del Profesorado de Juegos Dramáticos, detalló en diálogo con Radio 3 Continental las características de esta iniciativa pedagógica e institucional. Según explicó, la actividad confluye en un momento simbólico atravesado por efemérides centrales de la historia argentina y de la cultura nacional: los 50 años del golpe de Estado militar, los 45 años del emblemático movimiento Teatro Abierto y el reciente fallecimiento de la célebre dramaturga Griselda Gambaro.

La jornada es el resultado de la integración de tres asignaturas de la carrera cuyas clases se dictan en la sede local: Educación de la Voz II, Historia de las Estructuras Teatrales II y Dinámica de Grupos.

El programa previsto para la jornada incluye:

Semi-montado de Antígona Furiosa: Representación escénica a cargo de los estudiantes de la Cátedra de Educación de la Voz II, basada en una de las piezas dramáticas más potentes de Griselda Gambaro.

Representación escénica a cargo de los estudiantes de la Cátedra de Educación de la Voz II, basada en una de las piezas dramáticas más potentes de Griselda Gambaro. Lectura teatral de Decir Sí: Presentación interpretativa de otra de las obras clave de la misma autora.

Presentación interpretativa de otra de las obras clave de la misma autora. Desmontaje histórico de Teatro Abierto: Espacio coordinado por la Cátedra de Historia donde los alumnos expondrán el contexto político y el impacto social del movimiento Teatral surgido en dictadura, recordando hitos como el atentado y quema del Teatro del Picadero.

Durante la entrevista, Vidal remarcó la importancia de trasladar el aprendizaje universitario más allá de las aulas y conectarlo con la comunidad. «El arte está siendo uno de los pilares más importantes para sostener la memoria. Es fundamental acercarse a las redes de identidad y de memoria a través de nuestras expresiones artísticas», afirmó la coordinadora.

Asimismo, destacó el compromiso ético de la carrera con la defensa de los derechos: «Somos una carrera muy militante en cuestión de derechos y entendemos que el Estado debe ser garantizador de los mismos. Para los estudiantes, esta propuesta representa un acercamiento vital para que la teoría y la historia cobren vida y sentido público».

La actividad está destinada a todo público, con entrada libre y gratuita, y se desarrollará en la sede de CRESTA en el horario de 19:00 a 21:00 horas.