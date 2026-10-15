La tarifa básica de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumenta a $114.105,99 desde este jueves 15 de octubre, según estableció una resolución del Ministerio de Transporte bonaerense publicada en el Boletín Oficial.

La medida se da tras tres meses de congelamiento y la última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido.

Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en función del acuerdo salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Tras el freno de ese ajuste de 90 días, desde ahora la VTV tendrá un incremento del 17,56%. La actualización alcanza a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para determinar los valores de las restantes categorías del cuadro tarifario del servicio.

El costo para las motos rondará los $45.614 mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) será de unos $205.264.