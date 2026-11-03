En el cierre de la temporada futbolística, Gabriel Sciotti, presidente de Boca Juniors de Tres Arroyos, realizó un balance del año deportivo de la institución y dejó planteada una serie de reflexiones sobre el presente y el futuro de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol.

En primer lugar, reconoció que Boca tenía expectativas de pelear más arriba en el campeonato, aunque diferentes circunstancias impidieron alcanzar los objetivos deportivos.

«Creo que teníamos para pelear más arriba y nos costó mucho por distintas circunstancias», expresó. Entre los factores mencionó algunos arbitrajes que consideró perjudiciales, aunque también asumió responsabilidades dirigenciales por el rendimiento de los refuerzos incorporados.

En ese sentido, admitió que el club no tuvo el mismo éxito que en la temporada anterior con los jugadores que llegaron desde afuera y que la adaptación de algunos futbolistas demandó más tiempo del esperado.

«No tuvimos éxito con los refuerzos. Lo reconozco yo como dirigente», sostuvo, al tiempo que consideró que el proceso de desarmar y volver a conformar el equipo terminó afectando el funcionamiento colectivo.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el formato de competencia de la Liga Tresarroyense.

Sciotti consideró que llegó el momento de que los dirigentes realicen una revisión profunda y busquen alternativas para lograr campeonatos más atractivos y competitivos.

«Creo que tenemos que, todos los dirigentes, rever muchas cosas para el año que viene. Es el momento de mirarnos un poco a la cara y mirar para adentro», manifestó.

También hizo referencia al esfuerzo económico que realizan las instituciones para sostener sus planteles y afrontar las competencias.

Según explicó, los clubes vienen realizando inversiones importantes, pero la concurrencia de público a las canchas muestra una realidad preocupante.

«Voy a mi cancha y he ido a otras canchas, y veo que es general la falta de gente», señaló, al considerar que la situación económica de la población y el espectáculo deportivo pueden ser algunos de los motivos.

En ese contexto, propuso analizar modificaciones que permitan extender la competitividad durante más tiempo y evitar que los torneos pierdan atractivo cuando algunos equipos logran establecer diferencias importantes en la tabla.

El presidente de Boca contó que ya mantuvieron conversaciones con otros dirigentes y que existe la intención de volver a reunirse para analizar los formatos de competencia de otras ligas y encontrar alternativas que puedan aplicarse en Tres Arroyos.

Sin embargo, reconoció que todavía no hubo avances concretos y que cada institución tiene sus propias ideas.

Sciotti consideró que las definiciones deben comenzar a trabajarse ahora, antes de que llegue el verano, para evitar que las discusiones queden postergadas hasta febrero, cuando habitualmente se acerca el inicio de una nueva temporada.

«Si hay alguna intención de cambiar algo, debería ser ahora y tenemos que ponernos de acuerdo», remarcó.

Durante la charla también surgió el debate sobre el reconocimiento de los títulos obtenidos por Boca, Olimpo y Villa del Parque durante la temporada pasada.

Sciotti expresó su desacuerdo con que determinados logros deportivos no tengan el reconocimiento de una estrella oficial y sostuvo que conseguir un campeonato demanda un enorme esfuerzo de las instituciones.

«Cuesta muchísimo salir campeón y me parece injusto que no lo reconozcan como una estrella», planteó.

De esta manera, el dirigente dejó un mensaje que trasciende el balance de Boca: la necesidad de que los clubes trabajen en conjunto para mejorar la competencia, recuperar el interés del público y encontrar un formato que resulte sostenible para las instituciones de cara a la temporada 2027.