Volvió de El Salvador y cumple la cuarentena en su casa: “quedé en contacto diario con Salud”, relató

Una viajera tresarroyense cumple el aislamiento obligatorio en su domicilio luego de arribar desde El Salvador este martes.

Carolina Verkuyl, quien recorre Latinoamérica en su motorhome, dialogó con Radio 3 y comentó que logró retornar aunque su vehículo quedó retenido en la república centroamericana.

"Estuvimos 55 días sin poder salir para nada, porque no estaba permitido y como extranjera teníamos riesgo de que no nos permitieran salir. Actualmente el país tiene 20 fallecidos y seiscientos contagiados, de un total de 6 millones de habitantes, pero que ha sido estricta la cuarentena", relató.

Consultada sobre las medidas ante la llegada a nuestra ciudad, Verkuyl explicó que "el vuelo fue normal con una sola escala, proveniente de Guatemala y Honduras. A mi me fueron a buscar familiares y como era de noche no había controles en rutas. Aquí me llamaron desde Salud, quedamos en contacto y ahora cumplo la cuarentena readaptádome al clima".