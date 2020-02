Vino en un Corsa y se vuelve en una S-10: el ganador aprendió a sacar corvinas por YouTube

El mendocino Carlos Alzogaray se alzó con el primer premio de la 59º edición de las 24 Horas de la Corvina Negra.

En diálogo con Radio 3 y visiblemente conmovido, el flamante ganador confesó que se guió de cómo extraer la pieza mediante tutoriales de YouTube.

"No lo puedo creer: viajamos por trece horas para poder llegar. Acá nunca pescamos nada, tiramos como tiran todos y no sabíamos cómo pica la corvina. Cuando pensábamos que picaba, era el movimiento de la ola. Quería vivir la experiencia y hacer amigos pero esto no lo esperaba", relató el afortunado que se desempeña como parquero.