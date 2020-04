Vacunas antigripales: “no mandan más porque no hay, nadie imaginó esta demanda”

El suministro de vacunas antigripales se sostiene pese al importante aumento de la demanda poblacional en torno a la pandemia.

En diálogo con Radio 3, el referente del Colegio de Farmacéuticos Jorge Lamberta expresó que la dosis se asocia erróneamente con la necesidad de cubrirse ante el COVID-19.

"Los virus de gripe mutan, van cambiando, por eso hay que aplicarlas anualmente, por eso tarda en llegar porque hay que prepararlas y se hace el pedido a droguerías en noviembre entonces me mandan lo que pedí ese mes. Generalmente pedimos un 15% más pero nadie previó esta demanda, entonces las droguerías mandan lo que tienen; por más que pida más no tienen más, no es que no quieran venderlas", explicó.

En tanto graficó que "la vacuna cubre contra la gripe A y estacional pero no contra el coronavirus: por supuesto genera una movilización de las defensas y que el estado del individuo está más 'armado' pero entendamos que no es para el coronavirus".