Vacunación antigripal: arribarían nuevas dosis para afiliados de PAMI

El envío de vacunas antigripales aún registra demoras en el distrito mientras que se confirmó que en el transcurso de la semana se recibirán nuevas dosis específicamente para las farmacias.

El 8 pasado desde el Centro Municipal de Salud se indicó que las remesas fueron por debajo de las unidades necesarias para el total de la población tresarroyense, cercana a los 14 mil afiliados; en tanto, desde el Colegio de Farmacéuticos se planteó el pasado 23 que "nadie previó esta demanda, entonces las droguerías mandan lo que tienen; por más que pida más no tienen más, no es que no quieran venderlas"

El titular de la oficina local Facundo Elgart calculó por Radio 3 que el 80% del total de los afiliados se aplicarán las dosis.

"Los problemas que existen son porque se adelantaron los calendarios de vacunación y los contratos estaban firmados para que las vacunas se entreguen en determinada fecha pero se les pidieron mucho más. Los laboratorios dijeron que las iban a ir entregando pero a medida que las puedan ir haciendo. Todavía tenemos todo este mes y el que viene para vacunar a todos los afiliados", contextualizó.