Un grande y su paso por la ciudad

En abril de 2013 y por una invitación de la entonces profesora del Lawn Tennis local Marcela Stornini, el gran Guillermo Vilas estuvo en nuestra ciudad brindando una clínica de Tenis.

En la actualidad, el hombre que cambió este deporte en la Argentina no lo está pasando bien con una enfermedad que lo afectapero nuestra intención es recordarlo y para ello nada mejor que la crónica de aquella visita.

Vilas pasó por Tres Arroyos

El más grande de la historia del tenis argentino pasó por nuestra ciudad dictando una clínica en el Tres Arroyos Lawn Tenis que resultó muy didáctica y atractiva, además se mostró muy predispuesto a firmar autógrafos y posar con todos los que quisieron guardar el recuerdo con una foto, un día histórico para el deporte de nuestra ciudad que será recordado por mucho tiempo

Los grandes personajes del deporte son más grandes aún cuando muestran una faceta de predisposición, simpatía y ganas de involucrarse en algo para lo cual fue convocado, y la estadía de Guillermo Vilas en Tres Arroyos de apenas una tarde será por siempre una jornada inolvidable.

Para la profe del Lawn Tenis, Marcela Stornini que hizo el contacto y logró que el gran Willy llegara a Tres Arroyos, para los asistentes que a pesar de no ser el número deseado estuvieron poblando las gradas y escuchando los consejos del más grande que dio la historia de este deporte en nuestro país y hasta para los periodistas que estuvieron en la extensa conferencia de prensa será muy difícil de olvidar todo lo acontecido en aquella tarde.

Durante la clínica tuvo como sparring a Bruno Barbán, mostraron todo el profesionalismo en cada golpe y la calidez humana para explicarlos; luego de dos horas de intenso peloteo llegó el momento de los autógrafos y las fotos; no le importó que llegara la noche, se tomó el tiempo necesario para dejar conformes a todos los que quisieron sacarse una foto con él.

Acto seguido, los dirigentes del Lawn con Juan Ouwerkerk a la cabeza impusieron el nombre de Guillermo Vilas al SUM que se dejó inaugurado en esa misma jornada y el tenista se mostró emocionado por la situación que agradeció infinitamente.

El último acto dentro del club fue la conferencia de prensa, impecable por donde se la mire, habló de todo lo que le propusieron y después llegó la despedida, sin dudas un día histórico para el deporte de Tres Arroyos.

La conferencia

Durante 45 minutos, Guillermo Vilas contestó todas las preguntas que le formularon, mostrando un gran carisma, a continuación transcribimos algunas de las respuestas que expresó y que resumen en cierta forma su pensamiento sobre temas como la copa Davis, los jugadores actuales, su relación con Batata Clerc, su famoso golpe “la gran willy” y hasta se refirió al boom que significó para el tenis su aparición.

“Siempre me encantó el tenis y traté de buscar elementos extras y así fue como pude hacer “la gran Willy”, me parecía que el deporte debe tener nuevas ideas para poder crear otras cosas, “la gran Willy” es cuando hay un tiro que una persona no puede girar, la idea la tuve porque había una publicidad en la que jugaban al polo y había un tiro entre las patas del caballo, básicamente en el tenis, el jugador ve la pelota permanentemente, nunca deja de verla, sin embargo con este golpe pierde de vista la pelota, y ese es el factor sorpresa, yo lo utilicé varias veces hasta que le encontraron la vuelta y dejó de funcionar, la primera vez que la hice estaba match point en contra, y gané el punto y al punto siguiente estaba tan cansado mi rival que abandonó y me quedé con el partido. La segunda vez la utilicé en Alemania en un torneo muy importante y lo tiré por arriba sin que sea un tiro fuerte y salió en la tapa de las revistas y luego lo hice con Orantes que se arrodilló y reverenció el golpe, hasta que en Winbledon erré el tiro y nunca más lo utilicé”.

“Les agradezco este SUM, para mí es un honor, no sabía que iban a hacer esto, siempre es bueno realizar cosas en las instituciones, cuando una institución se preocupa por sus socios, el socio se siente agraciado porque la gente que maneja la institución quiere que los socios estén bien, para mi fue un placer venir acá y dar esta clínica, me sentí muy cómodo y viendo que impusieron mi nombre a este SUM estoy aún mejor”

“La copa Davis no es tan complicada como parece, la función del capitán es muy limitada porque los jugadores que están ahí son de alto nivel, entonces el régimen de la copa obliga a tener un capitán y el hecho de saber que todos los jugadores son profesionales, da la sensación que está demás, los muchachos se ganan sus puestos por su ranking, sus viajes y su competencia, por eso el capitán no puede hacer milagros, puede ayudar y debe concordar con los jugadores, las cosas internas nunca se saben, yo no puedo hablar mucho de eso porque no he compartido los camarines con ellos, me gustan mucho los equipos abiertos, los que se entregan, hablan y eso tranquiliza a los aficionados porque al fan le gusta saber lo que pasa”.

“El tenista no nace para ser capitán de copa Davis, jugar es un honor para el jugador porque representa a su país, ahora si un jugador nunca es capitán de copa Davis no significa que sea un mal jugador, hay muchos ejemplos de jugadores que nunca fueron capitán de copa, al igual que yo”

“Yo entrenaba todo el día, me gustaba jugar al tenis con locura, aprendí a jugar el buen tenis en Estados Unidos, después lo mejoré cuando me fui a Australia, estudié con los mejores profesores, son cosas que no se conocen mucho pero los jugadores de tenis tomamos clases con los mejores profesores, y no es que estos nos pedían mucho dinero sino que dábamos cosas a cambio”

“Tengo toda esa movida de Djocovic de pegar fuerte, de Nadal estoy muy cerca porque soy muy amigo de un tío, entonces muchas cosas que hace Nadal son cosas que hicimos con Borg en aquellos años, son cosas que hemos aportado y ellos han tomado, somos estudiosos del tenis y cada uno aportamos en beneficio de la actividad”.

“Cuando uno juega muy bien como Federer parece que es una máquina pero en realidad tiene un juego muy aprendido, repite cosas, se vuelve automático, repite cosas y es muy importante para su competencia”.

“Federer viene de trabajar mucho con australianos y tiene un mismo sistema que yo tengo, los jugadores para poder saber hay que verlos y entenderlos, pero hay jugadores que tienen otros sistemas, yo manejo los sistemas australianos y americanos, el francés no es lo mío tienen otra manera que los hace muy buenos jugadores también, tampoco se puede hablar de un jugador y decir que tiene que hacer esto o lo otro, los jugadores son todos buenos”

“Lo que pasaba era que casi todos los jugadores eran dirigentes y en Argentina había mucho para jugar e ir a ver tenis, teníamos el tercer estadio del mundo y no se vendían entradas para ver los partidos porque estaba vedado a los federados, solamente ellos podían comprar entradas, entonces no había mucho público, es más se jugaron muchos partidos a puertas cerradas, una vez en una copa Davis yo me enojé porque la gente se había puesto mal con nosotros y se abrió una boletería, la gente lo supo y llenaron la cancha y a partir de ese momento siempre se vendieron entradas”.

“Me gusta dar clínicas y para darlas me llaman siempre los clubes, es algo que en Estados Unidos es muy típico y se hacen muy seguidas en distintos lugares, yo trabajaba con la Asociación, hace un tiempo cambiaron los dirigentes y hubo nuevas ideas por lo que dejamos de hacerlo de manera oficial”.

“Con Clerc no nos hablábamos en la cancha, pero en el vestuario si, hay jugadores que juegan y no hablan, yo soy armador en el doble y siempre armaba los tiros, mis compañeros eran Cano, Batata, iban viendo que juego armaba y ellos cerraban el punto, no necesitábamos hablar, a la mañana le decía mi parecer y cuando salíamos a la cancha no dialogábamos, nosotros dos pensábamos distinto, pero no significaba que no teníamos relación entre nosotros”.