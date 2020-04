Tresarroyenses varados en Miami: “no hemos tenido respuesta y no sabemos cuánto tiempo más estaremos”

Una familia tresarroyense se encuentra varada en Miami y aún no cuenta con certezas sobre cuándo podrán regresar al país debido a que todavía no obtuvieron el visto bueno para la repatriación.

En diálogo con Radio 3, Gustavo Scorza (quien se encuentra con su esposa y dos hijos de 11 y 16 años en Miami-Dade) relató el periplo sufrido y las complicaciones económicas que acarrea la obtención de los pasajes.

"Estamos bien de salud, nos cuidamos muchísimo y salimos lo mínimo indispensable: llegamos el 6, nos alojamos hasta el 10 que salía el crucero y cerca de regresar a Miami nos enteramos de que algo sucedía porque no nos dejaban bajar en ningún puerto. Teníamos vuelo de regreso el 20, que fue cancelado y tuvimos que salir a buscar alojamiento porque no había miras de volver rápido. Hasta el día de hoy no hubo respuestas y no sabemos cuánto tiempo más estaremos", consignó.

Consultado sobre las gestiones realizadas para el retorno, Scorza indicó que persiste la incertidumbre tras indicar que el alojamiento implica un gasto extra aunque cuentan con la solidaridad de argentinos residentes para obtener alimentos.

"El consulado estaba cerrado y llenamos un formulario en el que no sabías si lo recibían, si estabas en el listado o no. Después hicimos un formulario para asistencia que ponía condiciones casi de ser un indigente: Cancillería maneja la mal llamada repatriación porque sólo llevaron de vuelta a quienes tenían boleto", concluyó.