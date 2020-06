Tras una denuncia por agravios, posponen la designación de Lamberti en Claromecó

El Concejo Deliberante pospuso la designación de Julián Lamberti en el director del Ente de Claromecó hasta el lunes luego de que el bloque de Juntos por el Cambio denunciara que el jefe de Gabinete Hugo Fernández los agraviara vía telefónica.

El pedido se cursó tras la intervención del titular del bloque cambiemita Enrique Groenenberg, quien aludió a un presunto insulto escuchado desde el celular de la edil vecinalista Claudia Cittadino en el marco de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para nombrar al (hasta el momento) director de Turismo.

Desde el vecinalismo se pidió votar el tema de la sesión prevista aparte de la situación que desencadenó la negativa opositora, aunque resultó infructuosa y primó el criterio del cuarto intermedio hasta el lunes solicitada por el Frente de Todos.

"Escuché la voz de Hugo Fernández, que nos agravió al decir 'delincuentes, dejen de robar la plata que la gente los está puteando'. Pese a las disculpas de Cittadino, rescato que lo dijo en plural y consideré que involucraba a los dieciocho concejales: lo charlé con mi bloque, mi bloque lo repudió y está con bronca, por lo tanto me siento obligado a comunicarles los conceptos que tiene el jefe de Gabinete hacia nuestra figura", esgrimió el veterinario.

Posteriormente el edil peronista Martín Garate, y previo al pedido de cuarto intermedio hasta el lunes para retomar la votación, puntualizó que el funcionario deberá realizar un pedido de disculpas al pleno del cuerpo deliberativo.

"Es un tema que requiere que lo aclare el jefe de Gabinete y si ha sido un exabrupto de cualquier funcionario que está expuesto a un montón de presiones y dice cosas que no piensa; o si es el concepto que tiene respecto, no de los concejales o la bancada, pero si me parece una descalificación grosera institucionalmente hablando. Es grave y me gustaría que el lunes venga el jefe de Gabinete que aclare en qué funda sus acusaciones", exhortó.