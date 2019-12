Tras participar de un encuentro productivo, resaltan que “éstos cuatro años fueron pobres y sin subsidios para el Parque Industrial”

Una delegación local participó de la confección del Plan Productivo Industrial bonaerense desarrollado en la localidad de Tigre el pasado 19 y organizado por entidades empresarias.

El secretario de Producción Matías Fhurer y el nexo del Parque Industrial Ricardo Ravella explicaron que en los últimos cuatro años no se recibieron gestiones conducentes a consolidar la matriz fabril local pero que se muestran esperanzados en que se revierta el panorama.

"La idea de estos nuevos gobernantes es la de crear puestos de trabajo y apoyar: éstos cuatro años fueron pobres sin subsidios para el Parque Industrial y el Municipio estuvo apoyando siempre a los fabricantes. No hablamos de que Tres Arroyoss no haya sido del partido gobernante, fue un tema de no tener la gestión bien afilada", evaluaron.