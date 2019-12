Tras los incidentes en Navidad, afirman que limitarán otra fiesta proyectada en la playa

Luego de los incidentes registrados en la Mapache Fest durante la pasada Navidad, la Secretaría de Seguridad defendió la labor policial, aseguró que se labró un acta sancionatoria y señaló que la penalización es potestad del Juzgado de Faltas.

En diálogo con Radio 3, el secretario Jorge Cordiglia desestimó que una similar a desarrollarse en Claromecó vaya a concretarse e incluso desmintió que la misma sea organizada por un familiar del actual director de Turismo Julián Lamberti.

"En la playa no se puede hacer ningún tipo de fiesta, que quede claro, y así como en su momento había otra programada y se notificó que no se puede realizar, se lo notificará personalmente a quien tenemos conocimiento de que no se pueden realizar actividades en la playa", evidenció.