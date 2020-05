Tras dos días sin casos, ingresó una paciente posiblemente infectada

La Secretaría de Salud informó se registró el ingreso de una nueva paciente a la sala COVID del Centro Municipal de Salud.

Transcurridos dos meses de cuarentena social, el secretario Gabriel Guerra revalidó el pedido de cumplimentar el protocolo de prevención dispuesto desde el pasado 20 de marzo a nivel nacional.

"Creemos que no tenemos circulación comunitaria del virus pero es importante restringir la circulación para poder bloquear, controlar y atender los casos. No es una cuestión de prohibir, creo que estamos acostumbrados a que nos digan qué no tenemos que hacer y abusamos de esa libertad. A cada derecho hay una obligación, respetando al de al lado", ponderó.

Hasta el momento el único caso positivo en el distrito se produjo el 9 de abril pasado, en el marco del fin de semana largo de Pascuas (que finalmente se recuperó el 25 de ese mes), veintiún días después de decretado el aislamiento social; en tanto, se registraron sesenta y nueve casos descartados desde inicios del aislamiento.