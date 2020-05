“Si el virus ingresa será desde afuera, no está en la ciudad”, afirman tras adelantar más controles

La Comuna reforzará los controles de la periferia de la ciudad ante la inexistencia, hasta el momento, de circulación comunitaria del coronavirus.

El secretario de Seguridad Jorge Cordiglia especificó por Radio 3 que los permisos de salidas se condicen con la situación epidemiológica de la ciudad, libre de casos positivos desde el 25 de abril cuando le dieron el alta al único infectado.

"Si el virus ingresa será desde afuera. Pasaron muchos días sin tener casos locales y se comprueba que no está en la ciudad, lo cual no quiere decir que no ingrese. A los que ingresan al partido se les llena una planilla, se les pide datos y se realiza un testeo de temperatura, una oximetría y un seguimiento de actividad", aclaró.