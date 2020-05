Se sumó un nuevo sospechoso, aguardan resultado de otro y avalan el cumplimiento ante las salidas

En la primera jornada de salidas recreativas, la Secretaría de Salud confirmó señaló que se produjo un nuevo ingreso de caso sospechoso por coronavirus mientras que aguardan el arribo del estudio al ingresado ayer.

En la quincuagésimaprimera jornada de aislamiento obligatorio, el secretario Gabriel Guerra indicó que ambos pacientes están estables e internados en la sala COVID dispuesta en el Centro Municipal de Salud.

"La experiencia de las salidas fue satisfactoria, hay disciplina y cumplimiento en la conducta de la mayor parte de la población. Más allá de que no tengamos circulación viral y no estemos en contacto con nadie infectado, creo que hay que tomar la costumbre de higiene, uso de barbijo y distanciamiento, medidas que no sólo impedirán el ingreso de coronavirus sino de otras patologías respiratorias", consignó.

Desde inicios del aislamiento, en el distrito hubo cincuenta y siete casos descartados, dos sospechosos (el que ingresó hoy y el pendiente de ayer) y uno infectado que se recuperó.