Se complica la situación en Anselmo: “cerrado no le sirve a nadie pero el dueño no quiere hacerse cargo”

La situación de los trabajadores del Frigorífico Anselmo se muestra cada vez más crítica debido al no pago de las quincenas y el posible corte del suministro de gas.

Este mediodía el intendente Carlos Sánchez recibio a una delegaciones de trabajadores y se comprometieron ayudas puntuales para evitar el corte de gas y luz, las cuales calculan deudas conjuntas de alrededor de $8 millones. Posteriormente fueron recibidos por concejales de los distintos bloques.

El secretario general del Sindicato de la Carne Néstor García especificó por Radio 3 que el panorama es muy complejo, le atribuyó la responsabilidad a su propietario Nicolás Ambrosius y descartó iniciar una medida de fuerza.

"Hay perspectivas de trabajo pero ninguna cerrada: el viernes se cumple la segunda quincena sin cobrar y a los mensuales se les debe noviembre. Al dueño le fue muy mal y no quiere hacerse cargo del frigorífico pero la gente siempre le pone el hombro. Tenemos frentes de negociación abierto y pretendemos cobrar la mitad de las quincenas para que la gente tenga una Nochebuena en paz", planteó.

En tanto, no descartó una posible venta pero no aclaró quiénes son los interesados. "Se negoció con la gente que estuvo tres meses y otro con un muchacho de Lobos que tiene contacto con los chinos (SIC). Se necesita la plata pero por ahora no hay muchas esperanzas de que nadie la venga a poner", consignó.