Roberto Pisani: “Tiempos de aprendizajes”

El Sub Secretario de Obras y Paseos Públicos de la Municipalidad de Tres Arroyos Roberto Pisani se mostró satisfecho tras reacomodar toda su área a la situación actual.

“Estamos en aprendizaje de cuidados para no temer a esta pandemia y también buscando tareas para los que se tienen que quedar en su casa”

Consultado sobre las tareas que están llevando a cabo comrntó que se armaron grupos de no más de 10 personas que trabajan en distintos turnos llevando a cabo la limpieza de los paseos públicos, levantando las hojas que están cayendo de los árboles y desde el lunes comenzará el barrido tras el impasse.

Resaltó que también están trabajando en la Escuela Nº1 y el Jardín 901 en la construcción de un paredón, y al mismo tiempo en la Escuela Nº29.

Otro trabajo llevado a cabo por los integrantes de la Subsecretaría fue el armado de camas en el Hospital de campaña preparado para la contingencia en la Iglesia de Brandsen y Sarratea.