Robaron en una confitería céntrica: “nos llevaron el dinero que íbamos a repartir con los que trabajan acá”

La confitería Macanudo, ubicada en Istilart y Moreno, sufrió el ingreso de ladrones durante la madrugada y se alzaron con una importante suma de dinero producto de la venta de productos durante el feriado patrio.

En diálogo con Radio 3, el responsable Francisco "Larry" Larrea relató que la suma iba a estar destinada al pago de los colaboradores y lamentó que en la actual situación de cierre implica "un 5% de la caja que tendríamos que hacer" diariamente.

"Nos falta un sobre con un pequeño dinero para repartir entre las chicas que trabajan acá. Intentas hacer las cosas bien pero te cansa: antes de la cuarentena, le dábamos de comer a once personas por día. No se a qué le podemos apuntar pero es igual a que te pateen la cabeza, porque no tengo la solución para ayudarlas, pagar el alquiler y demás", detalló.

Intervino Policía Científica y personal de la Policía Comunal.