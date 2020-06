Regreso a clases: “se estudian dos días presenciales y tres virtuales”, afirman en SUTEBA

El ansiado regreso a clases "no será del mismo modo" al usual en el marco de la pospandemia, analizan desde el sector gremial docente.

En diálogo con Radio 3, la secretaria general de SUTEBA Marcela Molina indicó que se analizan medidas protocolares de higiene para conformar un 20% de alumnos en las entidades diariamente.

"Debe ser en las mejores condiciones para mantener la salud de alumnos y docentes, mientras que se espera un regreso de algunos días presencial y otros días no. Se estudian dos días presenciales y tres virtuales aunque todavía no está definido, fue el primer bosquejo pero la realidad es que nuestras aulas no están preparadas para albergar un número reducido de alumnos", especificó.