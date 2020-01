Recrudece la situación en Anselmo: “el único responsable es Ambrosius”, apuntan los operarios

Persiste la crítica situación del frigorífico Anselmo debido a las deudas con empleados proveedores y servicios mientras que desde el gremio cárnico descartaron la venta inminente además la confirmación del acatamiento pleno a la retención de tareas.

Ayer, Camuzzi Gas cortó el suministro por una abultada deuda que alcanzaría los $8 millones junto a la falta de pago del servicio eléctrico que también haría peligrar la provisión energética.

El dirigente Néstor García remarcó por Radio 3 que no se cuenta con ganado para facturar mientras que desestimó la eventual compra de parte de la firma porteña Cabaña Las Lilas y del financista bahiense Juan Suris.

"Hemos tratado de acompañar en lo que más pudimos en el desarrollo: siempre pusimos el lomo y cuando se dejó de pagarles a los trabajadores hasta que se reanude el tema de los pagos. Venimos, fichamos y nos vamos con retención de tareas. Queremos a alguien que traiga materia prima y que no se despida a nadie", remarcó.

Quejas unánimes de los empleados

A su turno, empleados de distintos sectores del frigorífico plantearon su descontento por el panorama vivido y apuntaron directamente hacia el titular Nicolás Ambrosius quien declinó dialogar con los medios presentes.

"El problema no es que no queremos trabajar, sino que no hay vacas: apoyamos a quien quiera venir con una propuesta seria. De palabra ésto no anda, sólo anda con animales para faenar", subrayó Gustavo Müller.

En tanto, Guillermo Gutiérrez "el 100% ha venido y cumplido, estamos cansados de este verso y hay un solo culpable que es Nicolás Ambrosius porque esto es un factor administrativo y ellos te envuelven en palabras. Pagamos los empleados esta situación".

"Nosotros queremos trabajar, no ha venido una administración seria. No vamos a permitir que vuelvan los pampeanos (gerenciadores hasta agosto pasado) porque no queremos que se abra pero con cincuenta menos: la peleamos todos porque todos necesitamos trabajar", manifestó Emiliano Arana.

Al cierre, Eugenia Carrera fustigó que "el últimpo aporte fue de $3 mil el 30 de diciembre, queremos que nos paguen lo que nos adeudan. Hay compañeros que le deben hasta $100 mil".