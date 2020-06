Rechazo a la designación de Wilson: Claromecó quedó acéfalo pero afirman que “no significa que no se revea”

Las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio rechazaron por mayoría la designación del titular del Ente Claromecó Guillermo “Billy” Wilson luego de 58 días de gestión tras una nueva sesión del Concejo Deliberante.

El presidente del cuerpo Werner Nickel confirmó que el organismo descentralizado quedó acéfalo, objetó la postura de Juntos por el Cambio y analizó que es plausible realizar una sesión extraordinaria para zanjar el diferendo.

"No significa que no se pueda reveer, previa propuesta a los presidentes de bloques, y verá el Ejecutivo cómo lo instrumenta. Es cierto que la situación se dio en un marco excepcional de pandemia y no fue una decisión unilateral: no descarto que no se pueda suplir a través de un acuerdo mediante una sesión extraordinaria", observó.

En tanto, planteó que el bloque cambiemita "cuestionó una gestión y entiendo que ponerla tela de juicio de poco más de 50 días es absolutamente exagerado porque no es el momento oportuno" tras sostener que las críticas frentistas apuntaban hacia las formas de su nombramiento.