Reactivarán la posible construcción de una nueva comisaría

El intendente Carlos Sánchez adelantó que volverán a gestionar la construcción de una nueva comisaría luego de una reunión mantenida con el secretario de Seguridad Sergio Berni.

El jefe comunal expresó su satisfacción por el encuentro y recalcó la necesidad de descentralizar los fondos en materia de seguridad para reasignar recursos específicos.

"Se le planteó la falta de patrulleros, la falta de dinero para la compra de repuestos y combustibles que lo termina poniendo la Municipalidad, la situación del edificio de la Comisaría y la posibilidad de hacer una nueva previa venta de un terreno pero al no tener presupuesto no sabe con cuánto dinero va a contar. Hay que hacer inversiones muy importantes y por eso no se pueden tomar definiciones muy certeras", observó.