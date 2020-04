Ratifican que no se firmó ningún acuerdo para reducir salarios mercantiles

El sector comercial es uno de los que acusa el mayor impacto en el marco de la pandemia y desde el gremio mercantil remarcaron que no arribaron a ningún acuerdo que permita reducir el salario mientras dure el aislamiento obligatorio.

El titular del Sindicato de Empleados de Comercio Roberto Di Palma consideró por Radio 3 que "hubo comercios que funcionaron normalmente, el sector más afectado fue el céntrico y lo que ha quedado paralizado, prácticamente sin actividad, fue la de bazar, venta de ropa, indumentaria y calzado. Tampoco es tanta la gente que ocupa el sector sino lo del agro, el supermercadismo y alimentos".

Consultado sobre la posibilidad de reducir el 25% de los salarios tras un convenio rubricado entre la Unión Industrial Argentina y las empresas, ratificó que no entrará en vigencia porque no está rubricado.

"A nosotros no nos afectaría: el de Comercio no está firmado por lo que no habría que haber alteraciones en las liquidaciones de salarios. Se habla de una reducción para las actividades que no están abiertas pero no hay nada oficial. Se van a tener que pagar los sueldos como el mes anterior", puntualizó.