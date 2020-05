Puntualizan que se duplicó la asistencia social: “se vienen momentos muy duros”, lamentan

La asistencia social en barrios de la ciudad se duplicó desde inicios del aislmaiento obligatorio, señalaron desde la oficina local de Desarrollo Social de Nación.

El referente Julio Federico ponderó por Radio 3 que las partidas enviadas desde el organismo nacional es dirigida directamente hacia las municipalidades.

"Se duplicó el trabajo porque la demanda es muy grande, vengo insistiendo que si bien no nos toca gobernar Tres Arroyos tenemos la responsabilidad de ver cómo asistir a todas esas familias. Hay barrios que no tienen gas, no tienen leña, no tienen alimentos y como le pasa al que menos tiene, le pasa al que hacía changas diarias, comerciantes y muchos más", planteó.