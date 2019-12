Presupuesto 2020: el vecinalismo no admitirá prórrogas para el tratamiento

El oficialismo aseguró que insistirá en el tratamiento del proyecto presupuestario presentado semanas atrás y desistió de considerar una prórroga.

El Presupuesto 2020 se proyectó en $2.235 millones, un 64% más que el año pasado debido a la escala inflacionaria nacional, e incluirá una severa suba de tasas municipales superior al 60%. Asimismo prevé una suba en los subsidios sociales para redondear $113 millones además de un incremento salarial para trabajadores de la Comuna del 30% en cuatro partes.

En diálogo con Radio 3, la presidenta Claudia Cittadino además se mostró reticente a demorar el tratamiento de la ordenanza principal mientras que aún no definió una fecha de concreción.

"No contemplamos la prórroga y creemos que el Presupuesto ya está armado de acuerdo a los datos de Provincia y Nación. Tenemos la propuesta inicial en base a lo que el Municipio necesita, así y todo es muy dificíl porque hubo partidas que no llegaron como planes de niñez y adolescencia, medicamentos y prótesis, las del SAME, descuentos arbitrarios de IOMA y el corte de pastos en las banquinas", explicitó.