Piden habilitar el servicio de combis adaptadas: “nos ponen trabas”, lamentan

El servicio de combis adaptadas para personas con capacidades reducidas presenta obstáculos para desarrollarse en el distrito.

María Angélica Piñero y Alfredo González, propietaria y chofer de la unidad, visitaron Radio 3 y subrayaron que aguardan la sanción de una normativa acorde y exhortaron a que los ediles trabajen en una ordenanza.

"Pedimos la habilitación porque a la combi no le falta nada, está adaptada con rampas y cinturones para personas con sillas de ruedas. Nos ponen trabas de que le faltan cosas: nos dijeron que no nos iban a habilitar pero no se sabe porqué. Hay personas que se trasladan desde el geriátrico con una sábana debido a que si la tocan, sangra y se le infecta la piel", lamentaron.