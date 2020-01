Piden con urgencia un medicamento para Mateo, que padece epilepsia refractaria

Mateo Barraza es un niño de cuatro años que necesita con suma urgencia rufinamida, un medicamento cuyo valor es de $35 mil el frasco para tratar especialmente la epilepsia refractaria que padece.

En diálogo con Radio 3, la madre Valeria Xam remarcó que actualmente enfrenta un juicio con IOMA debido a que la obra social incumplió con la provisión de otro de las medicaciones que necesita.

"Lo que tiene es de difícil control, depende de mi para todo porque no come ni habla: toma cuatro distintas medicaciones y tiene Síndrome Lennox- Gastaut (LGS), que suma distintos tipos de crisis y está en riesgo de vida hace varios meses debido a que empeora. No sirve el aceite de cannabis y necesito ayuda porque no quiero perder a mi hijo, convivo con una personita que hoy está pero mañana no sé", puntualizó visiblemente compungida.

En tanto, indicó que puso a la venta una rifa de $100 cuyo primer premio es una inscripción para Las 24 Horas de la Corvina Negra, el segundo un desayuno y el tercero dos postres.

"Habrá un talonario en mi casa de Rondeau 344, otra en la estación de servicio Puma (San Martín y Derqui) y en mi Facebook Valeria Andrea Xam", consideró.