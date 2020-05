Piden “compromiso por el de al lado” tras una jornada con accidentes y salidas masivas

La Secretaría de Salud informó que no se sumaron casos sospechosos de coronavirus y el que estaba en estudio arrojó resultado negativo tras asegurar que un centenar de personas continúan en aislamiento tras arribar de viajes del exterior o de conglomerados.

En la jornada cuarenta y cuatro de aislamiento obligatorio y horas después de que la Comuna estableciera dos días a la semana (aún a definir) para que los tresarroyenses que posean propiedad en Claromecó puedan concurrir a verificar el estado del inmueble, y no sin cierto enojo, el secretario Gabriel Guerra aseguró que el contacto cotidiano multiplica las chances de extender un eventual contagio.

"El aislamiento preventivo, social y obligatorio no se suspendió, sigue vigente. Creo que la circulación que vemos no es la imprescindible. Si circulamos tenemos que hacerlo en forma individual y con las medidas previstas. No podemos hacer una compra y de paso hacer visitas: no son medidas caprichosas, son fundamentales e imprescindibles para que el resultado de las medidas sanitarias sea realmente eficaces", planteó

Por otra parte, insistió en que "tenemos que ser responsables con el otro y el otro me tiene que cuidar a mí. Cualquiera tiene el derecho de decirle al que tenemos enfrente de que use el barbijo, de exigir que se use".