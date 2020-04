Pese al aislamiento, Reta no evalúa salidas recreativas y sostiene el toque de queda

La localidad de Reta aún no evaluó la necesidad de permitir salidas recreativas y de pesca para consumo, mientras que sostendrá el toque de queda a las 20 horas.

Ayer el delegado claromequense Billy Wilson adelantó por Radio 3 que permitirá, como prueba piloto, las salidas recreativas y la pesca de 10 a 16 horas de lunes a viernes a partir de la semana próxima.

El delegado Oscar Toledo subrayó por Radio 3 que la lluvia arrancó gajos de árboles pero que los drenajes de la localidad funcionaron correctamente para luego señalar que los comerciantes cumplimentan los requerimientos sanitarios.

"El toque de queda es a las 20 horas mediante una sirena, en donde los comercios cierran y no anda más nadie en la calle. No hemos analizado lo de las salidas porque tocaron días feos y que en caso de que así fuese, tendríamos que tener una charla con la comisión de fomento en base a sus pedidos. Alguno que otro ha pedido ir a pescar pero no es la más extendida. No habría problemas pero tampoco ha habido una petición formal", consideró.