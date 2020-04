Personajes de siempre: Mariano Moreno

Nota del ciclo "Te acordas hermano" publicada en El Periodista y en el libro de los 100 años de El Nacional

Mariano Moreno: Cuando descendí con El Nacional fue el día más triste de mi carrera

Mariano Moreno revive junto a “Te acordás hermano” los mejores momentos vividos durante sus 18 años de jugador de la Primera de El Nacional, el título del Ascenso, sus goles, los torneos nocturnos y la Selección afloran en esta recorrida por la carrera de este notable goleador de nuestras canchas en los ´60 y ´70

Nos recibió en su domicilio con un álbum de fotos a la mano para ayudarse en los recuerdos, el grabador quedó encendido y Mariano comenzó su relato

“Debuté con 17 años, jugaba en la quinta división y cuando me dijeron que el domingo iba a Primera no pude dormir, para colmo el rival era Huracán, soñé que íbamos a ganar 1 a 0 y yo metía el gol”

“En realidad ganamos 3 a 1 y convertí el primer gol y el “Laucha” Pedone hizo los otros 2”

“Jugué siempre en El Nacional durante los 18 años que duró mi carrera en el fútbol”

“En algún regional me puse la camiseta de Huracán y en otros momentos jugué en la Selección”

“No pude salir campeón de Primera, solamente un título en el Ascenso, me tocó descender en lo que fue el día más triste de mi vida”

“Me quedó como una deuda y por suerte la pude saldar con el campeonato de Segunda”

“Cuando ascendimos jugaba el Nani Orsili, el Conejo Cucci, Salomón, el Mosca Ferreirós, el arquero era Daniel Costa”.

“Jugamos la final con Echegoyen, el campeonato tenía dos zonas y llegamos a una final, nuestro técnico era el “Gallego” García, íbamos 1 a 1, el “Conejo” Cucci había corrido un montón y se escapó por la punta, siempre tiraba los centros al segundo palo, pero yo pensé que no iba a llegar y la voy a buscar al primer palo, Colonna estaba en el arco de Echegoyen, lo anticipo y cabeceo pero me como el puñetazo del arquero y perdí el conocimiento por 5 o 10 segundos, no vi donde fue la pelota, pero como todos gritaban y me vinieron a abrazar ahí me di cuenta que había sido gol, fui el ultimo en enterarme”

“Los partidos siempre tenían mucho público y las finales se jugaban a estadio lleno”.

“Cuando empecé a jugar me pusieron de 8, pero mi lugar era el área, de 9 e hice muchos goles de cabeza”

“Había grandes duelos contra todos los equipos y los muy buenos jugadores que tenían todos, pero contra el Globo era algo especial”.

“Huracán siempre armaba grandes equipos, era como que jugábamos por el segundo puesto”.

“Teníamos una delantera en la que todos hacíamos goles, jugaba el Flaco Salas, yo, el Laucha Pedone, el Conejo Cucci y el Petiso Larsen, antes se atacaba así y todos la embocábamos”.

“Los tiros libres los pateaba el Conejo, tenía un guante, de cuarenta metros te preguntaba dónde querías la pelota y ahí te la tiraba”.

“En una temporada, Cucci y Pedone se fueron a jugar a Dorrego y yo no quise ir, me quedé en el Decano porque mi viejo me lo pidió”

“Fijate lo que era El Nacional para mi familia, mi abuelo fue socio fundador, él era uruguayo hincha de Peñarol y sugirió el amarillo y negro para el Decano y desde entonces son los colores de El Nacional, mi padre fue luego dirigente y yo jugador”

“Con la Selección hicimos una campaña espectacular que terminó en Mar del Plata, dónde perdimos 7 a 0, después faltaba la revancha que la ganamos en Tres Arroyos por 1 a 0 pero no alcanzó, jugaba Olivieri; Pérez, Luna, Tiberio y Arámbulo; Goroso, Sale y Cucci; Pedone o yo, Vazquez y Piernes.”

“En aquella época, los empates se definían por penales, una sola serie y ejecutada por un mismo jugador, si el empate persistía se sorteaba con una moneda quién seguia, un día empatamos con Saladillo y hubo que tirar la moneda, el juez llamó a los capitanes, Adolfo Luna por nosotros, pero yo estaba ahí, no sé como me dejó”.

Cuando la moneda estaba cayendo, el capitán de ellos miraba para otro lado, quizá por cábala, yo levanté los brazos y la gente en las tribunas empezó a gritar, Adolfo le pega una patada a la moneda y nos abrazamos y el árbitro no tuvo más remedio que darnos por ganado el partido”.

“El jugador con el que más nos respetamos fue Adolfo Luna, nunca necesitó pegar una patada para robar una pelota, ni a mi ni a nadie, creo que fue el mejor jugador de la Liga”

“Existía la rivalidad, pero éramos todos muy amigos, hasta salíamos juntos con los jugadores de otros clubes”.

“Con Alumni siempre tuve suerte, creo que fue el club al que más goles les convertí, en Orense me salían unos partidazos, la casualidad de jugar bien y hacer goles se me dio con el club Orensano, con el resto había mucha paridad porque como te dije el único que hacía diferencia era Huracán, que siempre se reforzaba con jugadores de afuera y tenía un plantel completo mientras que en los otros clubes había 3 o 4 destacados y el resto acompañaba”.

“Los torneos nocturnos que organizó El Nacional, a veces tenían más nivel que el campeonato Oficial, porque todos armaban selecciones y se convirtió en un clásico del vasito de vino y el choripán”.

“En estos campeonatos pude salir varias veces campeón y también goleador, la cancha se llenaba, qué lindo”, señala en el álbum fotos de distintos equipos que integró.

“Me acuerdo un equipo que se llamaba Gema, jugaba Lobito en el arco y 5 Ismael atrás, ¿cómo los pasabas?, la verdad, guardo recuerdos imborrables de aquellas noches”

Los mismos recuerdos que sirvieron para ilustrar este “Te acordás hermano”, Mariano Moreno de pura cepa decana, goleador de raza tras 18 años de jugador.