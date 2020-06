Personajes de siempre: El Conejo D´annunzio

Nota realizada para El Periodista en 2010 cuando en la ciudad no se practicaba el Hockey sobre Patines y nada hacia suponer el retorno unos años despues

Te acordás hermano: Héctor D´annunzio

"Estuve en la Preselección argentina que luego fue campeona del mundo en Italia"

El Hockey sobre patines pasó por Tres Arroyos con mucha gloria, Héctor D´annunzio, el Conejo, surgió en la escuela de Patín de Costa Sud y se hizo arquero por imitar a Roberto Carrín. Integró una preselección nacional previo a un Sudamericano en Chile en el año 1985, en el 86 esos mismo jugadores se consagraron campeones del Mundo en Italia. El Conejo integró equipos memorables de Quilmes que ganaron muchos provinciales, jugaron nacionales y recopas dejando siempre una buena imagen de nuestro deporte. En estas líneas aflora la nostalgia, así fue la vida de deportista de Héctor D´annunzio, ¿te acordás hermano?

“Arrancamos con Andrés Errea en Costa Sud, él empezó con la escuela de Patín y de a poco se fue armando el equipo de Hockey, se fueron comprando los elementos y empezamos a competir en Primera en Mar del Plata, por no tener divisiones menores nos hacían jugar siempre de visitantes, y estábamos en la Asociación Marplatense.

Los partidos se disputaban los domingos, salíamos a la mañana, jugábamos y volvíamos.

Me hice arquero por Roberto Carrín, yo lo veía a él y me gustaba imitarlo, con el tiempo llegué a estar en la misma pista como compañero y también como rival.

Aquellos primeros equipos de Costa Sud formaban con mi hermano, Sergio Barrios, los hermanos Escudero, Cachi Vázquez, el Turco Amat, alternaba Tumini, más o menos ese era el elenco Oriverde.

Empezamos a jugar en Primera con 15 años, después jugué hasta los 30, llegué a la escuela de Patín con la idea de jugar al Hockey, en ese momento vivíamos en el Barrio Torre Tanque y usábamos el asfalto de Vélez Sársfield al 400 para patinar.

Con el correr de los años se fue desarrollando la actividad a punto tal que aparecieron varios clubes como Jesús Adolescente, El Nacional, Club de Pelota, algunos de la zona.

Costa Sud en el momento que inauguró el gimnasio de Básquet empezó a declinar en este deporte, nosotros seguimos patinando en el viejo gimnasio pero las medidas no eran reglamentarias, por lo que no podíamos

jugar y lo hacíamos siempre de visitante, hasta que llegó un momento en dónde la actividad se volcó toda al gimnasio nuevo y como el piso era de parquet no pudimos patinar más, ahí en ese instante comenzó la actividad en nuevos clubes y yo pasé a El Nacional.

Ahí en el Decano jugué un año y luego pasé a Quilmes, a partir de mi llegada al Cervecero arranqué jugando en Primera, un buen equipo que tenía a los gallegos Recari, el Tata Iúdice, Daniel Sode, Jorge Morcillo, ya pintaban Sergio Cárceles, el Negrito Di Vincenzo, después trajeron como refuerzo a Néstor Castro, que era jugador de Independiente y como había un auge bárbaro en la ciudad con este deporte se lo trajo a vivir a Tres Arroyos y empezó una competencia muy intensa a nivel nacional.

Tuvimos la suerte con Quilmes de haber salido 8 veces campeón Provincial y eso te daba derecho a jugar los argentinos.

En aquella época definíamos con equipos de Mar del Plata que generalmente eran Kimberley o Alvarado y luego íbamos al Argentino, además teníamos la herencia del campeonato argentino logrado en 1973 que nos daba derecho todos los años a participar en la Recopa de Campeones.

Entonces teníamos la competencia local, el provincial, el argentino y la Recopa, realmente había muchos partidos por año.

Fueron muchos años en los que estuvimos bastante cerca de repetir lo logrado en 1973, pero al final no se dio.

En el año 1985 Miguel Gómez era el técnico de la Selección argentina y me convocó a una preselección para el Sudamericano en Chile.

Esa misma selección jugó el Mundial en Italia y fue campeón del Mundo, jugaban Paez, Roldán, Agüero entre otros.

Esa convocatoria a la Preselección fue una de mis dos grandes satisfacciones, porque entrené con esos monstruos de este deporte, los entrenamientos se hacían en el Parque de Mayo en San Juan, estuve concentrado por 15 días con entrenamientos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego de la siesta, desde las 5 hasta las 9 de la noche.

Por supuesto que en la pista más emblemática de la Argentina como es el estadio del Parque de Mayo.

Y hablando de las satisfacciones personales, la otra fue retirarme con la valla menos vencida del campeonato argentino de selecciones que se jugó en el Gigante de Huracán.

A nivel equipo, la mayor alegría nos la regalamos en una Recopa en San Juan jugando contra Concepción.

Tenían un equipazo, habían repatriado a Agüero, que estaba en Italia, para jugar este torneo, además de los que jugaban acá, ellos salieron campeones con un partido perdido, precisamente contra nosotros.

Una noche de la Recopa en el horario central de las 9 de la noche con 7000 personas alentándolos a ellos, Quilmes los derrotó 3 a 2.

Cuando sonó el timbre del final terminamos todos abrazados en el medio de la cancha llorando y la gente nos aplaudía por el partido que habíamos hecho. Esa noche es inolvidable.

Nuestro juego era un rombo o cuadrado muy chiquito, aguantar el ataque del rival, que por lo general era mucho más veloz que el nuestro, y contragolpear, si lográbamos un gol lo defendíamos a muerte, y como en este deporte hasta el último instante puede cambiar un resultado, jugábamos con el corazón en la boca todo el partido.

Ese esquema era la única manera de poder competir con el vértigo que los cuyanos le imponían al juego, si íbamos a un partido de igual a igual terminábamos goleados.

Durante mi vida de jugador integré 8 veces la terna del CPD y gané 5 círculos, esas nominaciones son también muy motivadoras para cada deportista, y en lo que a mi respecta me dio una gran alegría.

Por último, el Hockey me permitió relacionarme con mucha gente, quedaron muchas amistades que en la actualidad aún mantenemos el contacto.

Hoy es una gran pena que no exista actividad en Tres Arroyos, hago mea culpa, no hicimos mucho para mantenerlo, es increíble pero quince años atrás el Hockey tenía muchísima gente detrás, que ayudaba a juntar dinero para hacer los viajes y no te hacían faltar nada, que hoy no haya quedado nada es, indudablemente por culpa de todos que dejamos que esto pasara”.