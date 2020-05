Personajes de siempre: “El Colorado” Cedrón

Nota publicada en El Periodista hace varios años atrás, aún continúa jugando en los torneos para Veteranos

Alberto Cedrón: Una vida dedicada al fútbol

El Colorado Cedrón paseó su enjundia y su categoría por las canchas de nuestra Liga durante 29 años, debutó con 17 en Boca, tras 2 décadas obtuvo 3 campeonatos y emigró a Quilmes, luego ascendió con Villa y Colegiales, pasó por Oriente y terminó su carrera en 1991 defendiendo los colores de Cascallares, hoy en “Te acordás hermano” revivimos la extensa trayectoria del simplemente “Colo”

Jugué en los barrios cuando era pibe, primero me ficharon en Boca un señor que jugaba en la liga de acá de apellido Galeano, fue un gran jugador, él me fichó en Boca a los 17 años.

Yo era volante, jugaba de 8, un día en el Preparación de 1962 en la cancha de Huracán enfrentábamos a San Martín, el técnico nuestro era Gejo, estábamos en el vestuario y el técnico estaba un poco inquieto.

Cuando empezó a armar el equipo, repartió las camisetas y faltaba un marcador de punta por la derecha, levanté la mano y dije, yo puedo jugar de 4, tenía unas ganas bárbaras de entrar, me parece que ese día hasta de arquero podía ofrecerme.

Gejo me preguntó si estaba seguro y luego de dudar un poco me dio la camiseta.

San Martín tenía una dupla de ataque temible, había llegado de Gimnasia y Esgrima de La Plata, eran Chico y Senna, a mi me tocó marcar a éste; si mal no recuerdo ganamos 1 a 0, me corrí todo, puse muchas ganas y para algunos fui la figura del partido, ese fue mi debut en Primera, en un puesto que no conocía.

Claro que después de ese partido siempre jugué de marcador de punta, algunas veces de 6 o de 2, y para no ser menos también jugué de 3.

Jugué 20 años en Boca, integré la Selección, reforcé a Huracán, jugué en Quilmes, Villa, Oriente, Colegiales y terminé en 1991 jugando para Cascallares.

Un sábado a la mañana, estaba en un terreno del barrio jugando un picado, ya para esto estaba consolidado en la Primera de Boca, y me vino a buscar el mismo Gejo que me hizo debutar en Primera para citarme a la Selección.

En esa Selección jugaban figuras como Adolfo Luna, Mita, Tiberio, Olivieri, jugamos un amistoso contra Independiente de Mar del Plata, perdimos 1 a 0 pero ese fue mi primer partido con la Albiceleste.

Era una época de jugadores espectaculares, me acuerdo del “Colorado” Mainardi.

Con Boca gané los campeonatos del 71, 75 y 76, muchas veces salimos segundos.

Entre 1975 y 1976 estuvimos 42 partidos sin perder, ganamos los 2 Oficiales y los 2 Preparación, el invicto lo perdimos con Talleres de Córdoba en un amistoso en la cancha de El Nacional.

Teníamos un equipazo, Hutchisson, yo, Ciganda, Destéfano y Azurmendi; Perrone, Sasso, Farías, Rodríguez, Di Luca y Acosta, nos dirigía Vicente Lofiego.

Hubo un puntero que me complicó, jugaba en Jorge Newbery de Junín, un tal Cabaña, se metía en diagonal hacia dentro y nos desacomodaba; también en este mismo equipo había otro de apellido Molina, me complicaba porque arrancaba del medio de la cancha y ahí me hacía alguna diferencia.

Cuando empecé a jugar me tocó marcar a “Pistola” Mendiberri, jugaba permanentemente por la línea, no se cerraba nunca.

Era difícil ser marcador de punta en aquellos años, jugaban siempre abiertos, si la pelota estaba del lado derecho y te cambiaban de frente, que el wing no te gane la espalda porque no lo agarrabas más, se jugaba con mucha inteligencia.

En aquellos regionales fue inolvidable cuando eliminamos a Juventud de Pergamino.

El primer partido fuimos a jugar de visitantes, hacía mucho calor y había humedad, éramos concientes que nos íbamos a quedar físicamente porque nuestros jugadores gambeteaban mucho y se desgastaban.

Perdimos 5 a 0, no podíamos levantar las piernas, a la semana en la cancha de Huracán se jugaba la revancha.

La mañana del partido coincidió con el paso de una carrera de Turismo Carretera y yo fui con uno de mis hijos a ver los autos a la ruta y me encontré con la delegación de Juventud de Pergamino, los noté muy confiados cuando conversaron conmigo.

Me pidieron una opinión sobre la revancha y le dije que no se la iban a llevar de arriba, que probablemente nos eliminaran por la diferencia que habían sacado pero que nosotros les íbamos a ganar.

Un par de jugadores se reían, Lamolla que después jugó en Newell`s y el otro era Gallego.

El asunto es que llegamos a ganarles 5 a 0 y fuimos a los penales, y los eliminamos, cuando terminó el partido los mismos jugadores que a la mañana se reían me dijeron, ¿Cómo hacemos para volver a Pergamino?, no nos van a dejar entrar.

Este es el fútbol, y el fútbol es toda mi vida.

Después de pasar a Juventud, nos enfrentamos con Jorge Newbery de Junin, empatamos los dos partidos 2 a 2 y perdimos por penales, pero ¡qué equipo!, ellos llegaron al Nacional y tenían jugadores que la mayoría terminó siendo profesional, Girolazzi, Aldo González, Traversa y algún otro que no me acuerdo.

Con la Selección los grandes partidos eran con Tandil y Mar del Plata, éstos nos ganaban siempre pero a Tandil le ganábamos.

Con Quilmes salí subcampeón, fui Cervecero el año que inauguraron el Complejo.

Llegué a Villa en 1986, salimos campeones del ascenso y al año siguiente salvamos la categoría.

Tuve un breve paso por Huracán, pero me lesioné y no pude jugar.

Fui jugador de Colegiales y también salí campeón del ascenso, ganamos la final en Chaves.

Después fui a la Liga de Dorrego, jugué en Oriente, llegamos a la final con Progreso y luego de suplementario perdimos y salimos subcampeones.

Y con 44 años cumplidos, me puse la camiseta de Cascallares y fue mi último acto oficial en la Liga Regional en el año 1991.

Hoy juego en la Liga Comercial y el torneo de los Veteranos, los pibes se admiran de lo que corro, como te dije…el fútbol es mi vida, siempre ligado a una pelota.