Personajes de siempre: Carlos Mastrángelo

Simplemente “Carlitos”

Carlos Mastrángelo lleva 56 años al lado de la pelota de fútbol, empezó como jugador, fue técnico y hoy con 71 años es el coordinador general del fútbol en Olimpo, el popular Carlitos recrea su vida futbolística en ¿te acordás hermano?

“Mi trayectoria fue Quilmes, Huracán Ciclista, Huracán de Necochea, Rivadavia de Aparicio, El Quequén, Oriente, volví a Quilmes y terminé en Claromeco.

“Yo empecé en 1950, jugué un año en quinta y debuté en el 51.

“La quinta era una categoría única, se jugaba los sábados con límite de edad hasta 18 años, yo con 14 jugué un año y con 15 debuté en la primera de Quilmes, ahí arranqué y no paré más, solo porque tuve que hacer el servicio militar, cuando volví pasé a Huracán de Necochea, volví a Quilmes, jugué muchos años en la selección, antes se jugaban los argentinos no de clubes sino de selecciones.

“Una característica de la época era la llegada de clubes como Boca, River, San Lorenzo, Vélez, Platense, y también los grandes partidos contra las selecciones de Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Olavarría, Tandil.

“El primer partido que jugué contra equipos profesionales fue contra Platense, el día que El Nacional inauguró las luces, también vino Vélez a esta cancha.

“En Vélez jugaba el papá del Cholo Simeone, sabés como fajaba, no me olvido más, yo jugaba de wing derecho y él marcaba punta por mi lado y me revoleaba; pero le empezaron a tirar unas toscas desde la tribuna de la Avenida Belgrano y entonces me dejó la franja, y yo aproveché, en ese partido hice dos goles de penal.

“Con San Lorenzo no me acuerdo mucho de los jugadores que vinieron, fue en la cancha de El Nacional.

“Cuando vino Boca, jugué contra Mouriño, Pescia, y contra River perdimos 2 a 0 en la cancha de Huracán y con Carrizo en el arco.

“En los campeonatos argentinos jugué con Landy, Mainardi, Giovagnoli, y Mita.

“Giovagnoli era el 8, un jugador que trajo Colegiales, la mayoría eran de afuera, a Mita lo trajo Huracán.

“El fútbol local tenía a Huracán como el gran animador, había temporadas que el Globo traía dos vagones del tren llenos de jugadores para probar y ahí armaban el plantel, pero también invertían mucho dinero otros clubes como Copetonas, por ejemplo, estaban Independiente de Coronel Dorrego, El Quequén y Oriente, cuando éstos no jugaron más en nuestra Liga quedó Huracán, siempre, el mejor organizado.

“Con 41 años terminé jugando en Claromeco, mis últimos 2 años los hice allá, fueron 25 años como jugador, después empecé a dirigir de a poco, con las inferiores de Quilmes.

“En esos 25 años fue cambiando, en inferiores, por ejemplo ya había más divisiones y con un poco de experiencia los dirigías, era distinto, se entrenaba cuando podías, a la noche, a la tardecita.

“El fútbol, sin embargo, siempre fue el mismo, yo antes jugaba con un 2 y un 3 atrás, tres volantes y cinco delanteros, pero todos colaborábamos con todos y hoy vés como los parás y para mí es lo mismo, salvo que no tenés tantos espacios, antes te dejaban jugar y hoy no, es más físico, todo era más lento, la gran diferencia era que había más delanteros, capáz que 3 puntas y hoy prácticamente no se ven esas 3 puntas.

“También está claro que no sabemos si los jugadores de antes aguantaríamos el ritmo de cómo se juega hoy, pero yo me divertía jugando.

“Se jugaba mano a mano, el 9 con el 2, por ejemplo, el 5 se quedaba paradito y distribuía pelotas para todos lados, me parece que para el ojo de los aficionados era más lindo.

“Con el tiempo hice el curso de técnico, me recibí y bueno ahí sigo, hoy como coordinador en Olimpo.

“Lo del sub 15 en 1995, fue muy lindo, armamos un equipo en 20 días, salió un gran plantel, tuvimos la suerte de encontrar un equipo con mucho nivel, empezamos a ganar, no paramos y nos consagramos campeones provinciales.

“Después, la verdad de éstos chicos campeones muy pocos terminaron jugando en nuestra primera división, Maxi Amestoy el arquero, Adrián Leguizamón, Echayre, Gallo, pero no todos siguieron jugando.

“El fútbol me dejó un montón de amigos, vos fijate que tengo 71 años y todo el mundo, los chicos de ahora, los que jugaron conmigo me dicen Carlitos de acá, Carlitos de allá y eso es una satisfacción enorme.

“Llevo 57 años metido en esto, sin parar, de una forma y otro siempre en un vestuario, las pelotas cambiaron de aquellas marrones de gajo pesaditas que se mojaban y no las podías mover a éstas ultralivianas actuales, ahora que hablamos de esto había que tener polenta para pegarles, estaba “Litre” Duport que le pegaba fortísimo.

Huracán usaba unas que los demás clubes no teníamos y te hacía diferencia por la pelota, eran las famosas “Pintier”.