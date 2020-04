Orense flexibilizará las salidas: “hay que consensuarlo con la Policía”, destacan

La continuidad del aislamiento obligatorio en Orense motivó que desde la delegación se adelantara que flexibilizarán las salidas de los pobladores.

Anteayer el delegado claromequense Billy Wilson adelantó por Radio 3 que permitirá, como prueba piloto, las salidas recreativas y la pesca de 10 a 16 horas de lunes a viernes a partir del lunes; en tanto su par de Reta, Oscar Toledo, desestimó la posibilidad en diálogo con la emisora.

El delegado Eduardo Pecker dialogó con Radio 3 y remarcó que los deliverys se encuentran permitidos para el caso de la entrega de alimentos.

"Tenemos pedidos de la gente del balneario pero no tomamos ninguna determinación. No queremos abrir y la semana que viene cerrarlo de vuelta. Vamos a ser más flexibles con las salidas porque no hemos permitido ninguna pero hay que consensuarlo con la Policía", consideró.