Nueva normalidad: ampliarán salidas pero advierten que “cualquier decisión que se tome no funciona si no hay responsabilidad particular”

En las próximas horas la Comuna definirá nuevas flexibilizaciones para la cuarentena administrada que podrían incluir salidas recreativas hasta tanto la situación epidemiológica no varíe en el distrito.

En diálogo con los medios, el jefe de Gabinete Hugo Fernández remarco que si bien restan "afinar detalles" de las próximas medidas, entre ellas, la posibilidad de recortar horarios de apertura comercial entre la mañana y la tarde.

"Seremos lo menos prohibitivos posible, esa es la idea, porque es imposible controlar. Hay un enfoque de hacerlo más amplio porque concentra menos: cualquier decisión que se tome no funciona si no hay responsabilidad particular. La gente se acostumbró que el Estado le diga prácticamente todo. No se puede así porque se crea más confusión: es un tema complejo, nuevo y muy dinámicos", evaluó.