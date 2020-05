Ninguno de los cinco casos en estudio dio positivo: “no debemos de relajarnos para no tener que arrepentirnos”, arengan

La Secretaría de Salud informó que los cinco casos en estudio arrojaron resultados negativos en la jornada número cincuenta y cuatro de aislamiento obligatorio.

En su informe diario, el secretario Gabriel Guerra volvió a exhortar a cumplir con las medidas de higiene y distanciamiento social previstas en el protocolo adoptado desde el 20 de marzo.

"No hay alto cumplimiento ni acatamiento del distanciamiento y el uso de barbijo. Tenemos que ser respetuoso de quienes cumplen las normas, tenemos que pensar que si nos cuidamos cuidamos a los de alrededor. Nadie está exento de contagiarse ni enfermarse, ni de tener personas internadas ni fallecidas. Todo el logro fue por el éxito del trabajo de cuarentena. No debemos de relajarnos para no tener que arrepentirnos", concluyó.

Hasta el momento el único caso positivo en el distrito se produjo el 9 de abril pasado, en el marco del fin de semana largo de Pascuas (que finalmente se recuperó el 25 de ese mes), veintiún días después de decretado el aislamiento social; en tanto, se registraron sesenta y cuatro casos descartados desde inicios del aislamiento (sumados los cinco de hoy).