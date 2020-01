Mujer fallecida en Claromecó: confirman que estaba fuera de la zona de baño

Luego del deceso de la turista Nancy Mercedes Greco desde la coordinación de playas del distrito recordó la necesidad de bañarse dentro de las zonas habilitadas.

El coordinador de playas Sergio Bertoncello subrayó por Radio 3 que se le realizará la autopsia correspondiente en Coronel Dorrego para determinar las causas del fallecimiento y planteó que las condiciones oceánicas están muy cambiante.

"Estaba a unos 500 metros de la zona de baño y los guardavidas se encontraban a esa distancia: recomendamos el baño en las zonas de baño y pedimos que no lo hagan por fuera porque no llegaremos en las mejores condiciones. Tener que lamentar un accidente así es muy triste. El médico de la localidad me dijo que el operativo de rescate funcionó perfecto, la actuación de los guardavidas fue muy buena pero hay cosas que no se pueden evitar", planteó.