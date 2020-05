Con reclamos por hostigamientos, hubo un masivo bocinazo de parte de médicos y personal sanitario

Una nutrida columna de personal del sector de salud, en su mayoría médicos, encabezaron un bocinazo en el centro de la ciudad, en una movilización que tuvo réplicas en distintos puntos del país.

La manifestación culminó en las puertas del Círculo Médico bajo el lema "somos muchos pero todos somos uno" y cuyo objetivo fue visibilizar el reclamo por la imputación de los médicos cordobeses Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lazaro debido a la propagación del coronavirus en un geriátricode

La médica Florencia Fosque destacó por Radio 3 que entre los reclamos figuran el cese del hostigamiento en redes sociales como también de los hechos de violencia sufridos por los trabajadores del sector.

"Queremos levantar a la salud, ponerla como prioridad y solidarizarnos con los compañeros que han sido culpabilizados en otras provincias acusados de contagiar a personas de coronavirus. Repudiamos la violencia que sufrimos no solo de forma presencial sino también en redes sociales, he sufrido violencia y pasa todo el tiempo aunque la gente no sepa", remarcó.