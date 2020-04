Malestar por el retiro de policías de los retenes: “pedimos que se revea”, grafican en la Comuna

Municipios de la Sexta Sección, incluído el tresarroyense, rechazaron la decisión de que los agentes de la Policía Bonaerense cesen los operativos propios vinculados con la cuarentena en calles y accesos de los 135 municipios.

En la tarde de ayer el ministro de Seguridad, Sergio Berni dispuso la entrada en vigencia de la medida a partir de la hora 0 de mañana, la cual apunta a que los uniformados sólo brinden asistencia al personal de tránsito con no más de dos efectivos por retén.

El secretario de Seguridad Jorge Cordiglia relató por Radio 3 que a partir de la notificación provincial se inició una respuesta de parte de los secretarios del área de la mayoría de los municipios de la Sexta Sección tras indicar que los controles no se levantarán de ninguna manera.

"No estábamos de acuerdo ya que es algo que viene en función de lo que ocurre en el Conurbano: se hizo un pedido para que esa situación se revea, ya que desde nuestros distritos no veíamos acorde ya que no registramos incidentes ni inconvenientes para que se tomara la medida. Dejamos bien en claro que estamos muy conformes con el trabajo policial, no hubo eventos que hubieran necesitado de la fuerza pública y pedimos que se mantengan", consignó.