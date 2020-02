Luego del conflicto por una licencia, desmienten quiebre en el bloque de Juntos por el Cambio

La edil Daiana De Grazia inculpó al presidente del Concejo Deliberante Werner Nickel al asegurar que cursó la solicitud por una licencia pero no fue aceptada mientras que el presidente de su bloque Enrique Groenenberg desestimó "fisuras" internas.

La concejal explicó que el pedido se cursó el 31 de enero para iniciar su período vacacional el 3 hasta el 14 de febrero inclusive, mientras que confirmó que quedará pendiente para su tratamiento legislativo.

"La licencia ingresó y se hizo un expediente. Intenté ubicar a Nickel y no lo pude encontrar. No sabemos bien por qué no se trató y veremos cómo solucionarlo para que de alguna manera me tomen esa licencia. No trabajé esos días y no quiero cobrarlos, quizás haya concejales que eso les molesta. Las cuestiones formales, desde nuestro bloque, se hicieron", esgrimió.

En cuanto a las declaraciones del peronista Sebastián Suhit (quien aludió a "un conflicto interno" dentro del espacio cambiemita) "es desafortunado lo que dijo porque es el presidente de esa comisión: las apreciaciones personales y subjetividades van por otro lado, no como presidente de la comisión. Posiblemente la inexperiencia en esta función lo hizo derrapar un poco".