Lamentan cierre de veinticinco comercios y apelan a renegociar contratos de alquileres

La Cámara Económica ratificó que se produjeron veinticinco cierres comerciales desde inicios del aislamiento obligatorio y observó la necesidad de renegociar los alquileres.

Este mediodía la Dirección de Políticas para la Juventud recorrió el centro y comunicó a los encargados, propietarios y vendedores las pautas sanitarias para reiniciar la actividad.

El presidente Augusto De Benedetto dialogó con Radio 3 y y se mostró preocupado por la situación de los alquileres comerciales.

"Hay comercios que están muy mal, muy frustrados y porque no pueden generar un mango (SIC) para cumplir con los compromisos: hay veinticinco comercios que han decidido retirarse de los locales y el mercado tardará tres a cuatro meses para empezar a recuperar. Si no se renegocian los contratos de alquileres veremos un centro muy triste y vacío. Son varios los que tienen muchos locales en el centro, no es un jubilado que tiene un solo local: apelamos a que pongan su parte en esta pandemia", focalizó.