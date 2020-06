Lamberti a Claromecó: Juntos por el Cambio duda de aprobar su designación y pide “que tenga la ficha limpia”

El viernes a las 11 se realizará la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para tratar el nombramiento de Julian Lamberti como Director del Ente Descentralizado Claromecó.

En diálogo con Radio 3, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio Enrique Groenenberg deslizó sospechas sobre el historial laboral del candidato debido a su anterior paso por el rubro de boliches.

"Seguimos investigando algunas cosas: en un principio no veíamos objeciones pero nos llegaron versiones. Queremos que quien entre, sea lo más sana posible. Queremos ver qué currículum tiene, cualquier empresa que necesita un empleado lo primero que hace es pedírselo. No se por qué el municipio no lo pide, es lo mínimo", consideró tras consignar que si faltan datos solicitados, se abstendrán o votarán en contra.