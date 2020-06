La oposición rechazó la designación de Wilson tras 58 días en el cargo

El Concejo Deliberante volvió a sesionar este mediodía y los bloques del Frente de Todos y el edil Alejandro Trybuchowicz (de Juntos por el Cambio) rechazaron la designación del titular del Ente Claromecó Guillermo "Billy" Wilson luego de 58 días de gestión.

El 20 de abril pasado, el guitarrista de Plan B tomó posesión del cargo tras su sorpresiva designación luego de que la Comuna aceptara la renuncia de Carlos Ávila, tras la expulsión de un joven de la villa balnearia.

En una jornada caracterizada por los cruces entre el oficialismo y la oposición, la negativa se dividió en dos partes: la cuestión del procedimiento, del lado del Frente de Todos y la gestión propiamente dicha de Wilson, del lado de Juntos por el Cambio. En la mayoría del bloque, primó la abstencíón.

A su turno, el cambiemita Alejando Tribuchowicz denostó con dureza al ahora saliente funcionario mientras que par Enrique Groenenberg sumó que "tampoco se podía decir que el director era un activo participante de alguna entidad que trabaje por y para Claromecó; más sorpresivo fue que el intendente lo conocía y lo puso en funciones porque en una charla le manifestó que quería ser director del Ente".

En tanto, el peronista Martín Garate expresó su coincidencia con los anteriores aunque amplió su perspectiva al asumir que la Ley Orgánica de Municipalidades faculta al Legislativo a acordar el nombramiento con el Ejecutivo.

"La designación se realizó sin conformidad y sin escuchar previamente al Concejo Deliberante: se podrá argumentar que no funcionaba pero se pudo haber citado a una extraordinaria para tratar la propuesta. Acá no se discute a la persona sino la forma y hemos sido bastante claros: estamos convencidos que tienen que tener respaldo popular y es es a través de un llamado a elecciones", ponderó.

Paso posterior, el vecinalista Francisco Aramberri aludió a que "en 58 días, analizar el funcionamiento de un funcionario me parece que es demasiado temprano. La gestión la analizará la gente a través del voto, dirá si funcionó o no. Me quedó el gusto de que el análisis es un poco lamentable" tras lo cual la cambiemita Daiana De Grazia planteó que "no hay que mezclar" debido a la postura de abstención que primó en el bloque.