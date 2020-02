La corvina tiene aroma de mujer: ellas también ganan espacio en el certamen

Las 24 Horas de la Corvina Negra suma cada vez a mayor cantidad de mujeres luego de que en esta edición se introdujera una variante en el reglamento que tiende a igualar la cuestión de género.

Previamente, tirar y recoger la línea lo debía hacer el participante y en esta edición se sacó para el caso de las damas, las cuales estaban exceptuadas al igual que a los menores de 12 años y discapacitados

La tresarroyense Carla dialogó con Radio 3 en las Piedras de Franganillo, punto elegido por ella para disputar el certamen.

"Es una experiencia muy linda pese al viento: me anoté porque me gusta y aparte me enseñó a pescar mi papá. Estoy pescando con mi hermano que vino desde Capital Federal a ayudarme. Tenemos mucho enganche y está revuelto el mar: ya va a mejorar", remarcó.