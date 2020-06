Interpelación a Cordiglia: “no se trabaja coordinadamente o hay otro problema que no sabemos”, critican en Juntos por el Cambio

El viernes 19 se concretará el llamado a interpelación del secretario de Seguridad Jorge Cordiglia luego de la escalada delictiva que azota a la ciudad.

Tras criticar al Frente de Todos tras la serie de desacuerdos entre ese bloque y el de Juntos por el Cambio en el marco del fallido antecedente con el entonces titular del área Claudio Cuesta, el edil cambiemita Enrique Groenenberg criticó en diálogo con Radio 3 el panorama en la ciudad.

"Suceden cosas que no nos satisfacen, la inseguridad es más problemática en nuestra ciudad y hay muchos actores que no trabajan coordinadamente o hay otro problema que no lo sabemos. Uno de los motivos de esta interpelación es tomar conocimiento de las cosas que ocurren, porque la población lo exige y no tienen respuestas", validó.