Ida Van Mastrigt, por el cierre del consulado de los Países Bajos: “es medio raro, no fue por lo económico”, lamentó

La cónsul honoraria de los Países Bajos Ida Van Mastrigt dejó de ser la representante diplomática en el distrito a la par del cese de actividades de la delegación local.

En contacto con Radio 3, la encargada remarcó que no se debió a restricciones económicas y adelantó que, por vía informal, continuará asesorando en cuestiones de documentación vinculada a Holanda.

"Se podrá seguir haciendo el trabajo pero sello y firma, no tengo más. Si necesito que la embajada venga a hacer los pasaportes, seguirá haciéndose. Es una lástima que haya cerrado, no es por dinero porque por lo que pagan viajando a Buenos Aires en micro lo gasté. En 2013 debía dejarlo, se hizo una campaña y me dieron cinco años más hasta el 2018; se hizo otra pero dijeron que en 2020 basta. He pasado la mitad de mi vida con ésto", consignó.

En 2017 la saliente cónsul fue homenajeada por el entonces embajador Martin de la Veij, al cumplir cuarenta años como representante diplomática en nuestra ciudad.