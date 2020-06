Hermano de una joven asesinada en Monte Hermoso marcha hacia Capital en reclamo de justicia

El hermano de Katherine Moscoso, la joven de 17 años que fue asesinada el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso, pasó por nuestra ciudad camino hacia Capital Federal en reclamo de justicia y con el objetivo de reunirse con el presidente Alberto Fernández.

Ezequiel Moscoso dialogó con Radio 3, relató los pormenores judiciales de la causa aún sin conclusión y señaló que persiste un halo de impunidad tras apuntar hacia el poder político, policial y judicial de la vecina localidad como corresponsables de su deceso tras apuntar hacia una presunta fiesta sexual como motivo de su crimen.

"No nos metemos en ningún pueblo pero pedimos que nos dejen acampar. Nos manejamos con barbijo, alcohol en gel y nos tomamos la temperatura. Funcionarios y patovicas hacían fiestas sexuales en la localidad de Sauce Grande, creemos que ella fue llevada ahí: no sabía cuando corría peligro por tener un retraso madurativo, no quiso participar, le pegaron en la cabeza y la enterraron viva creyéndola muerta. Después lavaron el cuerpo, estuvo una semana escondido y en el lugar donde nosotros ya habíamos pasado tiran el cuerpo. A la nena no la vamos a recuperar, en Monte Hermoso hay asesinos y cómplices sueltos: no debería pasar más en ningún lado", consignó.