“Hasta que ésto pase vamos a tener que vivir con nuevas normas”, observan desde el sector sanitario

Las flexibilizaciones del aislamiento obligatorio generaron un cierto relajamiento en los usos y costumbres recomendadas ante la pandemia.

En diálogo con Radio 3, el presidente de Policoop Pablo Escudero remarcó la necesidad de concientizarse en que el virus puede impactar seriamente tanto en la salud como en el sistema sanitario.

"No hay que relajarse, lo económico apremia pero no se piensen que es sencillo, no sabemos si arrancó o no ni cuando se llegará al pico de contagios. No es una cuestión de gustos ni de tener miedo o no, sino respetar al prójimo. Veo mucha gente que usa el barbijo como cuellito, que no tienen distancia social y no tienen en cuenta que pueden ser asintomáticos", puntualizó.

En tanto, observó que "vamos a tener que vivir con nuevas normas de acostumbramiento social hasta que pase. No queda otra que cuidarse. Si algunos no tienen conciencia, ayuden: si hay quien se cuida y ve que en los fines de semana se juntan en domicilios, no está bueno. Si hacemos caso, llegaremos a buen camino".