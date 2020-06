Habilitaron peñas de hasta diez personas y la apertura de bares y restaurantes

Con protocolos de sanidad, grupos familiares de acuerdo a las dimensiones de cada establecimiento y registro de clientes, el Municipio habilitó la apertura de bares y restaurantes en el distrito además de reuniones sociales de hasta diez personas a partir del sábado.

La medida se dictó en el marco del pase a la fase 5 de distanciamiento social y al compás de las habilitaciones anunciadas previamente: el 5 de junio se viabilizaron las reuniones familiares de hasta diez personas y la apertura de gimnasios; el 22 de abril se permitió la realización de deportes individuales, el 15 fue el turno de la pesca y el 8 se permitieron las salidas para recreación y el sector de la construcción.

El intendente Carlos Sánchez efectuó el anuncio junto a los secretarios de Producción y Salud Matías Fhurer y Gabriel Guerra además del titular de la Cámara Económica Augusto De Benedetto y del gremio gastronómico Humberto Salaberry.

"No somos campeones de nada, estamos tratando de mejorar la situación económica cuidando la salud. No olvidemos que el coronavirus sigue avanzando, no estamos exentos de que en cualquier momento tengamos casos", previno el jefe comunal.