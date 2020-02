Guardavidas solicitaron más puestos en la playa; la Comuna pondrá dos patrullajes

En el marco del Día del Guardavidas, servidores de las playas se reunieron con autoridades de la Comuna y exhortaron a que en marzo haya cobertura en las playas

El referente de la Asociación de Guardavidas David Mariucci subrayó por Radio 3 que continúan con las gestiones tradicionales como el respeto por la antigüedad en el cargo ante el director de Turismo Julián Lamberti y el coordinador de playas Sergio Bertoncello.

"Nos preocupó ese tema en años anteriores y por eso elevamos un proyecto de ordenanza para que haya cambios: contratarán a dos personas para patrullar la zona y advertir que allí no se pueden bañar. No nos deja conformes pero sí demostraron la intención para que el año que viene tiene que haber uno o dos puestos más para no lamentar más víctimas", consideró.

Con respecto a la extensión de la cobertura, Mariucci añadió que "es todo presupuesto pero está en riesgo la vida de la gente. Bajo presupuesto y baja inversión, peligro de la vida de la gente. Tres Arroyos tiene 104 días de servicio de guardavidas, mientras que la mayoría de los distritos tiene 150".